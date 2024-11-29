Duman 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 29.11.2024 15:05

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolar seviyesine geriledi.

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
[Fotograf: AA]

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ekim ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ekimde 6,1 milyar dolar azalarak 48,5 milyar dolardan 42,4 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,6 milyar dolar düşüşle 35,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,5 milyar dolar azalarak 12,6 milyar dolardan 10,1 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de ekimde 1,5 milyar lira azalışla 2,8 milyar liradan 1,3 milyar liraya düştü.

Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolar olduğuna işaret etti.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
SPK'dan telefon dolandırıcılığı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:22
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
15:06
İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti
14:44
Türk üniversiteleri yurt dışında program açabilecek
14:37
AYM, 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu
14:30
SPK'dan telefon dolandırıcılığı uyarısı
14:29
"Yenidoğan çetesi" sanıklarının mal varlıklarına tedbir konuldu
"Yaşayan İnsan Hazineleri" ödüllü Konyalı dokuma ustası tezgahını bırakmak istemiyor
"Yaşayan İnsan Hazineleri" ödüllü Konyalı dokuma ustası tezgahını bırakmak istemiyor
FOTO FOKUS
13 terörist etkisiz hale getirildi
13 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ