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Ekonomi
AA 01.06.2024 11:51

KKM bakiyesinde gerileme sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma toplam stok bakiyesi nisanda 1,5 milyar dolar gerileyerek 72,8 milyar dolara indi.

KKM bakiyesinde gerileme sürüyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin nisan ayı sonuçlarını yayımlamaya başladı.

Verilere göre, mart sonunda 74,3 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, nisanda 1,5 milyar dolar azalışla 72,8 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 500 bin dolar düşüşle 51,9 milyar dolardan 51,4 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 22,4 milyar dolardan 21,3 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de nisanda 33,7 milyar lira azalışla 98,8 milyar liradan 65,1 milyar liraya düştü. Söz konusu tutar yaklaşık 2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Açıklanan veriler, böylece toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 75 milyar dolar civarında olduğuna işaret etti.

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