Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, nisanda 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 9,6 artarak 133,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,3 artışla 55,3 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 yükselişle 48,6 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, nisan ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,2 artışla 11,5 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 azalarak 15,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 8,2 yükselerek 16,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 24,5 artışla 11,8 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 11 artarak 43,1 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 79,4 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 sonuna göre yüzde 10,4 artarak 24,5 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 8,1 yükselerek 79,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11,3 artışla 70,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 7,6 artarak 62,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, nisan sonu itibarıyla 459 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 74 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stoku nisan sonu itibarıyla yüzde 45,5'i dolar, yüzde 24,9'u avro, yüzde 9,9'u TL ve yüzde 19,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Nisan sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 182,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,4, Merkez Bankası'nın yüzde 16,1 ve özel sektörün yüzde 64,5 paya sahip olduğu görüldü.