Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Mart ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.
Kısa çalışma ödeneği mart itibarıyla sona eriyor. Hükümek bu kez normalleşme desteğini devreye alacak.
Kısa çalışma ödeneği sona erdi
İşveren 1 Nisan’dan itibaren işçilerini ya normal çalışmaya geçirecek, ya da ücretsiz izne çıkartacak.
Kısa çalışma ödeneğinden normal çalışmaya geçen işverene 2020 Ağustos ayında yürürlüğe giren kanun uyarınca işçi başına ayda 1341 TL’ye kadar normalleşme desteği sağlanacak.
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