Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını anlatan Bakan Bilgin, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.
Etiketler: Vedat Bilgin Kısa Çalışma Ödeneği
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