Koronavirüs salgını sürecinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak amacıyla şartlar esnetilerek Mart 2020'den beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre yarın itibarıyla sona eriyor.

İş dünyası kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyor.

Ücretsiz izin sona eriyor

Yeni karar alınmaması durumunda ödenekten faydalananlara temmuzda son kez ödeme yapılacak. 30 Haziran'da fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici onuncu madde hükümleri ortadan kalkıyor.

Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise bu tarihten sonra normal düzene geçiliyor.

Kısa çalışma ödeneği de biteceğinden işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak.