Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma desteklerinden daha fazla projenin yararlandırılması amacıyla başvuru şartlarında değişikliğe gidildiğini ve program bütçesindeki ulusal katkı miktarını artıracaklarını bildirdi.

Kirişci, Kırsal Kalkınma Programı'nın 11. Çağrısı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sunulan proje başvurularında talep edilen destek tutarının yaklaşık 8,3 milyar lira olduğunu söyledi.

Bu kapsamda mevcut bütçenin sadece 65 ve üzeri sıralama puanına sahip başvurular için yeterli olacağının düşünüldüğünü belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Biz 30 ve 65 arasında sıralama puanına sahip diğer başvuruların da desteklenmesi için program bütçesindeki ulusal katkı miktarını artırıyoruz. Bu sayede, 11. Çağrı kapsamında kırsal alanlarda yapılacak yatırımlara verilecek yaklaşık 5,5 milyar lira hibe ile 10 milyar lira yatırım gerçekleştirilerek üretimin ve istihdamın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Emek harcayıp masraf yaparak Kurumumuza proje sunan girişimcilerimizin olası mağduriyetlerinin önüne geçilecek."

Kirişci, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, yenilenebilir enerji, kırsal turizm ve kültür balıkçılığı gibi sektörlerde katma değeri yüksek yatırımların ülke ekonomisine kazandırılacağına işaret ederek, Türkiye'nin kırsal alanlarında yeni çalışma alanları ve istihdam imkanlarının artırılmasına katkı sağlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin, "Programın kalan bütçesinden faydalanacak üretici sayısını artırmak amacıyla destek için gereken puan seviyesini 65'ten 30'a düşürüyoruz. Böylece 4 binin altında kalan desteklenecek proje sayısını 7 bin 714'e, yatırım tutarını da 5,5 milyar lirası hibe olmak üzere 10 milyar liraya yükselttik." bilgisini vermişti.

Şu ana kadar 21 bin 43 projeye destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar program kapsamında 21 bin 43 projeye destek verildi. Bunların yatırım tutarı 15 milyar 545 milyon 873 bin 418 lira olarak kayıtlara geçti. Ödenen hibe tutarı ise 8 milyar 281 milyon 837 bin 491 liraya ulaştı.

En fazla desteğin verildiği alan ise süt üreten tarımsal işletmeler olarak öne çıktı.