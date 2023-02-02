İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artarak 19,4 milyar dolar oldu.

Kimya sektörü ise geçen ay yüzde 7,7 artışla 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2022'yi ihracat şampiyonu olarak tamamlayan sektör, bu yıl da lider olma hedefini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün pandemi sonrası hızlı bir büyüme gerçekleştirerek 2022 yılında zirveye oturduğunu ve ilk defa ihracat şampiyonu olduğunu belirtti.

Kimyevi maddeler ve mamuller ihracatının miktar bazında yüzde 4,2 büyürken, sektörün kilogram başı ihracat bedelinin ise 1 dolar sınırını aşarak yüzde 27'lik artışla 1,16 dolara yükseldiğini aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"Ülke ihracatından yüzde 13,2 pay aldık. Bu yıl ocak ayında yüzde 7,7 artış ile 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl küresel büyümede yavaşlama ve daralma beklentileri bulunuyor. AB ve ABD'de 2022 yılının son çeyreğinde başlayan durgunluğun 2023 yılının ilk yarısına devam edeceğini öngörüyoruz. Kimya sektörümüz açısından 2023 yılının ilk yarısında hem iç hem de dış pazar ile ilgili bir yavaşlama olabilir ancak yılın ikinci yarının daha pozitif olacağına inanıyorum.

İKMİB olarak üye ihracatçılarımızı desteklemek adına bu yıl 21 ülkede 21 fuar milli katılımı, 6 info stand ve 6 ticaret heyeti düzenleyeceğiz. 24-27 Ocak'ta Rusya’da Ruplastica/Upakexpo/Recycling Solutions fuar info stand katılımını, 30 Ocak-2 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde Arab Health 2023 fuar milli katılımını ve ABD Las Vegas'ta NAHB IBS 2023 Fuarı info stand katılımını gerçekleştirdik. Şubat ayı içinde fuar milli katılımı, ticaret heyeti, info stand katılımı olmak üzere 7 farklı etkinliğimiz olacak. İhracatımızı istikrarlı bir şekilde artırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."