Duman 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 06.11.2025 09:56

Kimsesizler ve evsizlere barınma imkanı sağlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, soğuk kış günleri yaklaşırken kimsenin sokakta kalmaması için harekete geçti. 81 ilde kimsesizler tespit edilecek, bu kişiler kamu misafirhaneleri ve otellere yerleştirilecek.

Kimsesizler ve evsizlere barınma imkanı sağlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge gönderdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psikolojik destek de verilecek.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
Sıradaki Haber
Altının gramı 5 bin 395 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:50
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, taciz olayının ardından suç duyurusunda bulundu
10:49
Bakan Şimşek: Uzun vadeli ve uygun koşullu 13,6 milyar dolar finansman sağladık
10:32
Antalya'da plakasını bandanayla gizleyen sürücüye 43 bin 149 lira ceza
10:37
Gök Vatan’da tarihi gün: Türkiye ilk kez başardı
10:27
Trump, ABD'nin tarifeleri olmadan dünyanın bunalıma gireceğini savundu
10:27
ABD'de bazı eyaletler Trump yönetimine dava açtı
Gazze’nin Şeyh Aclin Mahallesi'ndeki yıkımın boyutu görüntülendi
Gazze’nin Şeyh Aclin Mahallesi'ndeki yıkımın boyutu görüntülendi
FOTO FOKUS
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ