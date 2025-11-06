Duman 14.9ºC Ankara
Dünya
AA 06.11.2025 09:44

Brent petrolün varili 63,68 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,68 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili 63,68 dolardan işlem görüyor

Dün 64,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,43 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 63,68 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 59,74 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, talebin zayıf kalacağına ilişkin endişelerle iki haftanın en düşük seviyesinde kapanmasının ardından yatırımcıların kar amaçlı alımlara yönelmesiyle yukarı yönlü ivmelendi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanan üretim artışlarına ara verme kararı da fiyatları yukarı yönlü destekledi.

OPEC+ grubu üyesi 8 ülke 2 Kasım'da yaptığı çevrim içi toplantıda, "istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının yansıttığı mevcut sağlıklı piyasa temellerine" işaret ederek aralıkta petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’dan oluşan ülkeler, mevsimsel nedenlerle gelecek yılın ocak-mart döneminde üretim artışlarını durdurmak üzere anlaştı.

Grubun üretimi artırma kararı piyasada arz fazlası yaşanacağı ihtimallerini güçlendirerek fiyatları aşağı yönlü baskılasa da OPEC+'nın gelecek yılın ilk çeyreğinde üretim artışlarına ara verme planı bu endişeleri hafifleterek fiyatları yukarı çekti.

Grubun bir sonraki toplantısı 30 Kasım'da yapılacak.

Bununla birlikte, ABD'de benzin stoklarının azaldığını gösteren veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin güçlü kaldığı algısını güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'de benzin stokları yaklaşık 4 milyon 700 bin varil azalışla 206 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, EIA'nın ABD'de üretimin arttığına işaret eden verileri ise fiyatların yükselişini sınırladı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 5 milyon 200 bin varil artarak 421 milyon 200 bin varile çıktı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Aynı dönemde ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi de 7 bin varil artışla 13 milyon 651 bin varile ulaştı.

Brent petrolde teknik olarak 65,45 dolar direnç, 56 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Akaryakıt Altın Benzin Brent Petrol Dolar OPEC Petrol
