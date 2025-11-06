Puslu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 06.11.2025 08:47

Collins Sözlüğü 2025’in “Yılın Kelimesi”ni seçti: “Vibe coding”

Yapay zekanın yükselişiyle birlikte dil de hızla değişiyor. İngiltere merkezli Collins Dictionary, 2025 yılının en dikkat çeken kelimesi olarak “vibe coding” terimini seçti.

Collins Sözlüğü 2025’in “Yılın Kelimesi”ni seçti: “Vibe coding”

“Vibe coding”, doğal dili bilgisayar koduna dönüştüren yenilikçi bir yazılım geliştirme yöntemi olarak tanımlanıyor. Bu terimi ilk kez Tesla’nın eski yapay zeka direktörü ve OpenAI’nin kurucu mühendislerinden Andrej Karpathy kullanmıştı.

Karpathy, bu kavramı “yapay zekânın insanlara, kodun varlığını bile unutacak kadar kolay bir şekilde uygulama geliştirme gücü vermesi” olarak açıklamıştı.

Collins’in dilbilimcileri, 24 milyar kelimelik küresel veri tabanında bu terimin kullanımında şubat ayından itibaren hızlı bir artış gözlemlediklerini belirtti.

Collins yöneticisi Alex Beecroft, “Vibe coding’in Yılın Kelimesi seçilmesi, teknolojinin dili nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor. İnsan yaratıcılığı ile makine zekâsının birleşimi, bilgisayarlarla iletişim biçimimizi kökten değiştiriyor” dedi.

2025’in diğer dikkat çeken kelimeleri

Sözlüğün listesinde, dijital kültür ve yaşam tarzındaki değişimleri yansıtan başka kelimeler de yer aldı:

Biohacking: Vücudun doğal işleyişini değiştirmeye, sağlığı ve uzun ömrü artırmaya yönelik biyolojik müdahaleler.

Clanker: “Star Wars: The Clone Wars” dizisinde popülerleşen, yapay zekâ ve robotlar için kullanılan aşağılayıcı bir ifade.

Glaze: Birini abartılı ya da sahte şekilde övmek anlamında kullanılan yeni nesil sosyal medya terimi.

Aura farming: Özellikle influencer’lar arasında, “çekici bir kişilik ve karizma imajı oluşturma” sanatı.

Broligarchy: Teknoloji dünyasının önde gelen erkek yöneticileri için kullanılan mizahi bir tanım; özellikle Donald Trump’ın yemin törenine katılan “tech bros” grubuyla ilişkilendiriliyor.

HENRY: “High Earner, Not Rich Yet” — yüksek gelirli ama henüz zengin olmayan bireyler.

Coolcation: Serin iklimli yerlerde yapılan tatil.

Taskmasking: İş yerinde üretkenmiş gibi görünme davranışı.

Micro-retirement: Kariyer arasında kısa süreli “emeklilik molası” vererek kişisel ilgi alanlarına zaman ayırmak.

Yapay zekâ dili şekillendiriyor

Collins’in değerlendirmesine göre, “vibe coding”in seçilmesi sadece teknolojik bir trendi değil, yapay zekâ ile insan dilinin iç içe geçmesini simgeliyor.

Bu yılın kelimeleri, dijital çağda dilin, iş kültürünün ve sosyal medyanın nasıl hızla evrildiğini gözler önüne seriyor.

ETİKETLER
Yapay Zeka Yazılım Sosyal Medya Medya
Sıradaki Haber
Trump'tan New York Belediye Başkanı Mamdani'ye: Bence bana iyi davranmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:18
Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanacak
08:16
Türk Hava Yolları, GE Aerospace ile anlaştı
08:03
Trump'tan New York Belediye Başkanı Mamdani'ye: Bence bana iyi davranmalı
08:00
Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS yeniden renk değiştirdi
07:57
Louvre soygununda tutuklanan zanlı sosyal medya fenomeni ve eski müze güvenlik görevlisi çıktı
07:55
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 114'e yükseldi
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
FOTO FOKUS
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ