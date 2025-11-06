Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS yeniden renk değiştirdi

3I/ATLAS, insanlık tarafından gözlemlenen üçüncü yıldızlararası ziyaretçi olarak kayıtlara geçti. Güneş sistemine saniyede 58 kilometre (saatte 210 bin km) hızla giren kuyruklu yıldızın, 7 milyar yıldan uzun süredir Samanyolu’nun dış bölgelerinde dolaştığı tahmin ediliyor.

Temmuz ayında keşfedilen 3I/ATLAS, Ekim başında Mars’a yakın bir geçiş yaptıktan sonra Güneş’in arkasına geçtiği için birkaç hafta boyunca Dünya’dan gözlemlenemedi. Şimdi ise tekrar görünür hâle geliyor.

Kırmızıdan yeşile, yeşilden maviye

Kuyruklu yıldız ilk gözlemlendiğinde kırmızı bir parlaklığa sahipti. Uzmanlar bunun, yüzeyinden kopan yoğun toz nedeniyle oluştuğunu belirtiyor.

Eylül ayında yeşil bir parıltı gözlemlendi, bu da kuyruklu yıldızın atmosferinde siyanür veya çift karbon (C₂) gibi gazların varlığına işaret ediyordu.

Son gözlemlerdeyse kuyruklu yıldızın mavimsi bir ışıltı kazandığı tespit edildi. Araştırmacılar bunun muhtemelen karbon monoksit veya amonyak gazının sızmasından kaynaklandığını düşünüyor. Ancak bu gözlemler henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.

Parlamanın nedeni bilinmiyor

Kuyruklu yıldız, Güneş’e en yakın noktasına (130 milyon mil / 210 milyon km) 29 Ekim’de ulaştı. Bu sırada ani bir parlama ve parlaklık artışı yaşandı.

Bilim insanları bu artışın nedenini henüz açıklayamıyor; Güneş’e yaklaşmak tek başına bu kadar güçlü bir reaksiyonu tetiklememeli.

Kuzey Yarımküre’den gözlemlenebilecek

Önümüzdeki haftalarda 3I/ATLAS, Kuzey Yarımküre’de teleskoplarla izlenebilecek kadar görünür hâle gelecek. Ancak çıplak gözle görmek mümkün olmayacak.

Kuyruklu yıldız, 19 Aralık’ta Dünya’ya en yakın konumuna (270 milyon km) ulaşacak.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) iki uzay aracı da bu süreçte kuyruklu yıldızın kuyruğundan geçebilir — bu, gök cisminin bileşimini doğrudan ölçmek için eşsiz bir fırsat olacak.

“Uzaylı teknoloji” iddiaları

3I/ATLAS, şimdiye kadar alışılmadık birçok özellik sergiledi: yüksek karbon dioksit oranı, beklenenden fazla su buharı salınımı ve ters yönde uzanan bir “anti-kuyruk”

Bu sıra dışı davranışlar nedeniyle bazı araştırmacılar, cismin “yapay” bir kökene sahip olabileceğini öne sürdü. Ancak çoğu bilim insanı, 3I/ATLAS’ın normal bir kuyruklu yıldız gibi davrandığı görüşünde.