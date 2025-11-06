Altının gramı 5 bin 395 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 1,1 artışla 5 bin 330 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 5 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 100 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 260 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 3 bin 988 dolarda seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesiyle ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin sürmesi, altın fiyatlarının gerilemesine engel oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.