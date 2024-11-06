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Ekonomi
TRT Haber 06.11.2024 09:38

Kestanede 72 bin tonluk üretim bekleniyor

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi kestanede bu yıl 72 bin ton üretim bekleniyor. Kestane üretiminde dünyada 8’inci sırada bulunan Türkiye’de, en çok üretim Aydın ve İzmir’de yapılırken, kişi başı tüketim ise 700 gram düzeyinde.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
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Kestanede 72 bin tonluk üretim bekleniyor
[Fotograf: AA]

Dikenli bir kabuğun içinde yetişen en tatlı meyvelerden olan kestane, sonbaharda olgunlaşıyor ve tezgahlarda yerini almaya başlıyor. Kış aylarında özellikle ızgarada veya soba üstünde közlenen ve avuç avuç tüketilen kestane üretiminde bu yıl artış bekleniyor.

Tatlısı çok beğenilen, pasta ve iç pilavlarda kullanılan kestane, kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri. Ancak nemli ve ılıman iklim ihtiyacı duyduğu için her yerde yetişmiyor. Dünyada 2022 yılında 548 bin hektar alanda, toplam 2,1 milyon ton kestane üretilmişti.

Türkiye, 14 bin hektar alandaki üretimiyle, dünyanın en büyük 8’inci üretim alanına sahip. Yıllık ortalama 80 bin tonluk üretimle dünyadaki kestanenin yüzde 3,8’i Türkiye'de bulunuyor ve bu oranla 4’üncü sırada yer alıyor.

Kestanede 72 bin tonluk üretim bekleniyor

İhracatta 3’üncü sırada

Aynı zamanda Türkiye, 2022 yılındaki 13,7 bin tonluk miktarla önemli ihracatçılardan biri oldu. Türkiye 2022’de en çok ihracat yapan 3’üncü ülkeydi. 2023’te 6,4 bin ton kestane ihracatından 27 milyon dolar, bu yıl ise 9 ayda 660 tonluk ihracatla 1,81 milyon dolar gelir sağlandı.

Kestanede 72 bin tonluk üretim bekleniyor

Üretim, ihtiyacı karşılıyor

2023 yılında 13,9 bin hektar alanda 71 bin ton üretim yapıldı. Bu yıl ise 72 bin ton üretim bekleniyor. Türkiye’de kişi başı yıllık ortalama 700 gram kestane tüketiliyor. Yani üretim, yüzde 121’lik bir yeterlilik derecesine sahip.

Kestanede 72 bin tonluk üretim bekleniyor

Lider şehir: Aydın

Özellikle kestane şekerinden dolayı kestane deyince akla ilk Bursa gelse de en çok üretim, Aydın’da yapılıyor. Türkiye’deki üretimin yaklaşık 3’te 1’i Aydın’dan geliyor. İzmir, Bartın ve Bursa da diğer önemli kestane üretim bölgeleri.

Kestanede 72 bin tonluk üretim bekleniyor

Üreticiye destek veriliyor

Kestane üreticisi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekleniyor. Üreticiye dekar başına 138 lira mazot ve gübre desteği, 400-1.000 lira arasında sertifikalı fidan, 40 lira organik gübre desteği veriliyor. Ayrıca dekar başına 55-110 lira organik tarım desteği, 55-110 lira iyi tarım uygulamaları desteği de mevcut. Tarsim Poliçe priminin yüzde 50-66 arası kadar destek ve 50 lira da toprak analiz desteği sağlanıyor.

Kestanede 72 bin tonluk üretim bekleniyor

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Aydın Bartın Bursa Dolar İhracat İzmir Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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