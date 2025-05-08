Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak

Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı tamamlandı.

Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacağını, komisyonda belediyelerin taleplerinin değerlendirileceğini açıkladı.

Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık.Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız.Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek".