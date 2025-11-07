Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 07.11.2025 11:59

KDK'dan mükerrer DASK poliçeleriyle ilgili tavsiye kararı

KDK, konut satışı sonrası eski malik tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası poliçesinin iptali ve kalan tutarın iadesiyle ilgili işlemlerin yeniden gözden geçirilmesi için ilgili kurumlara tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, 2024'te evine DASK kapsamında sigorta yaptırdı ve 2025'in ilk aylarında dairesini sattı. Evin yeni sahibi, konutu banka kredisiyle satın aldığı için kredi veren banka aynı ev için DASK poliçesi düzenledi.

Aynı ev için mükerrer poliçe tespiti yapıldığını belirten vatandaş, kendi poliçesinin iptal edilmesi ve kalan prim tutarının iadesi talebinin karşılanmaması üzerine KDK'ya başvurdu.

KDK, başvuruyu haklı bularak konuyla ilgili düzenleme yapılması için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile DASK'a tavsiye kararı verdi.

"Hakkaniyet çerçevesinde izah edilemez"

KDK'nin kararında, mevcut uygulamada, konut satışı sonrası eski malik tarafından yapılan zorunlu deprem sigortasının zeyilname ile yeni hak sahibine devredildiği, yeni poliçenin de mükerrerlik gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

Söz konusu durumun "hakkaniyet çerçevesinde izah edilemeyeceği" vurgulanan kararda, "Bu yöntemin çağın hızlı ve değişken yapısına uyum sağlayamayacak kadar demode olduğu, ayrıca bürokrasiye etkinlik kazandırmak için yapılan reform çalışmalarına aykırılık teşkil ettiği ve primin ödenmesi kısmında başkaca uyuşmazlıklara yol açacağı görüldüğünden hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, konut satışı sonrası eski malik tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası poliçesinin iptali ve kalan tutarın iadesine ilişkin işlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

