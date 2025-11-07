Elektrikli ve hibrit araçlar gazladı, geleneksel motorlar yavaşladı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,98 artarak 833 bin 382, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,23 yükselerek 210 bin 414 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 393 bin 399 benzinli otomobil, 219 bin 729 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 64 bin 801, otogazlı otomobil satış sayısı ise 7 bin 149 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 146 bin 773 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde, yılın 10 ayında elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 17,8'lik pazar payıyla 148 bin 304'e yükseldi.

Bu arada, uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Benzin ve dizel otomobil satışlarında düşüş sürüyor

Yılın 10 ayında benzinli otomobil satışlarında yüzde 16,6, dizellerde ise yüzde 16 düşüş gerçekleşti. Bu dönemde otogazlı otomobil satışları yüzde 37,5, hibrit otomobil satışları yüzde 73 ve tam elektrikli otomobil satışları yüzde 126,1 arttı.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 18'e yaklaştı

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-ekim döneminde yüzde 62,8 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 47,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 10,3'ten yüzde 7,8'e düşerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,9 oldu.

Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 8,6'dan yüzde 17,6'ya, hibritlerde yüzde 16,9'dan yüzde 26,4'e yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında toplam pazarın yüzde 44,2'sini oluşturduğu, toplam satışlarının 368 bin 33'e ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.

Aynı dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit 36 bin 623'lük satışa ulaşarak yüzde 4,4 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 693,6 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ise toplam 14 bin 427 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin ekim ayındaki pazar payı yüzde 15,9 olarak hesaplandı. Aynı ayda 21 bin 555 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu araçların pazar payı yüzde 23,8 olarak kayıtlara geçti.