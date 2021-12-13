Malatya'dan yılın 11 aylık döneminde 14 milyon 916 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen kayısı çekirdeğinden geçen yıl 3 bin 749 tonluk ihracata karşılık, 9 milyon 805 bin dolarlık gelir elde edilmişti.

Bu yılın 11 aylık döneminde ise 4 bin 811 ton çekirdek ihraç edilerek, 14 milyon 916 bin dolar gelir dolar gelir sağlandı. İhracat miktarı 1062 ton, geliri ise 5 milyon 111 bin dolar arttı.

"Avrupa bizim için en önemli pazar"

Kayısının meyvesi ve çekirdeğiyle ülke ekonomisine döviz kazandıran önemli bir tarım ürünü olduğuna dikkati çeken Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısıda son iki yıldır rekoltenin düşük olduğunu hatırlattı:

"Rekolte düşüklüğü piyasalarda darlık ve sıkışıklık meydana getiriyor. Önümüzdeki günlerde çekirdek fiyatlarında kısmen iyileşme ve geçen yılın üzerinde bir ihracat olacağını tahmin ediyoruz. Çekirdeğin ihracat fiyatı her ay değişkenlik gösterebiliyor. Son zamanlarda çekirdekteki ihracat rakamlarımız ton bazında 4 bin euro, 4 bin 300 euro gibi farklı rakamlarda oldu. Çekirdek ihracatında en önemli alıcılarımızın başında İtalya geliyor. Çekirdekte Avrupa bizim için en önemli pazar."

Özcan, kayısı çekirdeğinin kilogram ihracat fiyatının şu an 4 ile 5 euro arasında değiştiğini söyledi.