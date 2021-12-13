Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik üretiminde rüzgar ikinci sırada
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de dün günlük bazda 798 bin 972 megavatsaat elektrik üretildi. Rüzgar santralleri üretimde yüzde 17,4 ile kömür santrallerinin ardından ikinci sırada yer aldı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 980 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 167 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 798 bin 972 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 802 bin 29 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,4 ile doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, dün 13 bin 828 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 85 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Etiketler: Yenilenebilir Enerji Rüzgar Enerjisi Elektrik
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