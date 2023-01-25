Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 728 bin 782 ton, taş kömürü kokunda 403 bin 140 ton ve taş kömüründe 109 bin 578 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim, kasımda bir önceki aya göre yüzde 9,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 326 bin 931 ton, taş kömüründe 3 milyon 322 bin 89 ton ve taş kömürü kokunda 415 bin 988 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, kasımda taş kömürü teslimatının yüzde 62,1'i termik santrallere, yüzde 14,3'ü kok tesislerine, yüzde 9,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82,4'ü termik santrallere ve yüzde 11,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 91,1 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı kasımda yüzde 106,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 96,9, taş kömüründe yüzde 3,3 olarak belirlendi.