Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yılın ilk enflasyon raporu yarın açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk enflasyon raporunu yarın açıklayacak. Geçen yılın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 17,7 ile yüzde 26,9 aralığında öngörülmüştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.
Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 sonunda orta noktası yüzde 22,3 olmak üzere, yüzde 17,7 ile yüzde 26,9 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Etiketler: Merkez Bankası Enflasyon
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