Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2020 kasımda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 861 bin 210 ton, taş kömürü kokunda 363 bin 904 ton ve taş kömüründe 106 bin 711 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 883 bin 468 ton, taş kömüründe 3 milyon 914 bin 526 ton ve taş kömürü kokunda 415 bin 846 ton olarak hesaplandı.

En çok teslimat termik santrallere

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, kasımda taş kömürü teslimatının yüzde 50,1'i termik santrallere, yüzde 12,8'i kok tesislerine, yüzde 13,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 78,8'i termik santrallere ve yüzde 13,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-kasım döneminde yüzde 103,6 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 86,4, taş kömüründe yüzde 2,7 olarak belirlendi.