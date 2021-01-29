2015 yılında Kocaeli’nin Dilova ilçesinde kurulan geri dönüşüm fabrikası, teknolojik atıkların içerisindeki altın, gümüş, bakır, kalay gibi değerli madenleri eriterek külçe haline getiriyor ve Türkiye’deki rafinerilere satıyor.

Türkiye’nin yıllık 20 milyar dolarlık teknolojik ürün ithalatı olduğunu ve fabrika kurulmadan önce bu atıkların tekrar yurt dışına gittiğini açıklayan firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk Eker, ihtiyaç üzerine kurulan fabrikada elektronik atıkların geri kazanımını sağladıklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Ev hanımları istihdam ediliyor

Fabrikada istihdam edilen 200 personelin 190’ının kadın olduğunu ve çoğunun ev hanımlarından oluştuğunu söyleyen Eker, “Ülkemizde elektronik atık miktarı yıllık 3 milyon tona ulaştı ve bizim dışarıdan altın ithalatımız 200 ton. Bu teknolojik atıklara baktığımızda da bunların hepsiyle bu dış ticaret açığını da kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Eker, dış ticaret açığının yer altı madenlerinde değil, yer üstü madenleri olarak görülen malzemeler içerisinde mevcut olduğunu da sözlerine ekledi.