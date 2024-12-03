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Ekonomi
AA 03.12.2024 10:55

Kasımda fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler açıklandı

Tüketici fiyatları bazında kasımda aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 29,55 ile taze sebzelerde (patates hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,17 ile seyahat malzemeleriyle ilgili ürünlerde görüldü.

Kasımda fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıklara göre fiyat değişimlerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 29,55 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu grubu yüzde 23,19 ile evcil hayvanlar, yüzde 14,1 ile yumurta izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,69 ile ilaçlar, yüzde 9,65 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,07 ile sağlık sigortası, yüzde 6,85 ile paket turlar yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,17 ile seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 4,84 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 4,69 ile bebek giyim ve yüzde 3,33 ile çocuk ve bebek ayakkabısı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve değişim oranları şöyle:

Taze sebzeler (patates hariç) 29,55
Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 23,19
Yumurta 14,1
İlaçlar 10,69
Fırın, ocak ve fırınlı ocak 9,65
Sağlık sigortası 7,07
Paket turlar 6,85
Çikolata ve şekerlemeler 6,8
Konserve edilmiş veya işlenmiş balık 6,51
Kahvaltılık tahıl ürünleri 5,98

Kasımda aylık bazda fiyatı en fazla düşen ürünler ve değişim oranları şöyle:

Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri -1,39
Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı -1,88
Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler -2,06
Çocuk giyim -2,07
Toz kakao -2,67
Erkek ayakkabısı -3,29
Çocuk ve bebek ayakkabısı -3,33
Bebek giyim -4,69
Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri -4,84
Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar -5,17
 

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