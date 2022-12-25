Önce palamut, ardından hamsi bolluğu yaşandı.

Karadeniz'de tezgahlar balıkla dolup taştı.

Samsun'da deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte tezgahları süslemeye devam eden hamsinin kilosu 50 liradan satılıyor.

Tüketiciler hem uygun fiyatı hem de lezzeti nedeniyle en çok hamsiyi tercih ediyor.

Balık fiyatları

Tezgahlarda hamsinin yanı sıra barbun, mezgit gibi balıklar da alıcı buluyor.

Balıkçılar mezgiti 25 lira, barbunu 30 lira, istavriti ise 50 liradan satışa sunuyor.

Balıkçılar bereketli av sezonundan, vatandaşsa ucuza balık tüketiyor olmaktan oldukça memnun.