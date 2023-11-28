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Ekonomi
AA 28.11.2023 14:35

KARADENİZBİRLİK'ten üreticilere 446 milyon lira ödeme

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) 2023 yılının geride kalan bölümünde 36 bin ton yağlık ayçiçeği alımı yaparak üreticiye 446 milyon lira ödedi.

KARADENİZBİRLİK'ten üreticilere 446 milyon lira ödeme

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, birliğe Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 12 tarım satış kooperatifinin bağlı olduğuna işaret etti.

Birliğin 25 bine yakın üretici ortağına hizmet götürdüğünü belirten Erarslan, "Üreticisinden aldığı ham madde ile 'KARADENİZBİRLİK' markalı ve bölgenin tek Helal Gıda sertifikalı ayçiçeği yağını üretmektedir. Birliğimiz 2023 yılında 36 bin ton ayçiçeği alımı yaparak üreticiye 446 milyon lira ödedi. Aynı zamanda 2023 yılında yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak ise üretici ortaklara ekimden önce 33 milyon lira nakdi kredi ile 51 milyon lira tutarında ayni olmak üzere 84 milyon lira tutarında kredi dağıtımında bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Erarslan, KARADENİZBİRLİK'in 2024 yılında iyileştirme ve teknolojik revizyon çalışmalarına devam edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelecek dönemlerde, üretim faaliyetlerinde, birim alandaki verimi artırma ve yağlık ayçiçeği tohumlarının yağ oranlarının iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Ayrıca üretici kesiminin sürekli olarak yeterli gelir elde edebilmesi ve üretimin devamını sağlama çabalarına da devam etmekteyiz. Ancak bu çerçevede devletin önemli desteği gerekmektedir."

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Ayçiçeği Tarım Üretimi
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