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Ekonomi
AA 28.11.2023 14:05

Çay üreticilerine 303 milyon 717 bin liralık destek ödemesi 30 Kasım'da yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin liralık ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktaracaklarını söyledi.

Çay üreticilerine 303 milyon 717 bin liralık destek ödemesi 30 Kasım'da yapılacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

 

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