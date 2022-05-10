Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 35 araştırma görevlisi atanacak
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) 35 araştırma görevlisi alınacak. Başvurular, üniversitenin internet sitesinden 19 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek.
KTÜ Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesine 9, Fen Fakültesine 7 araştırma görevlisi alınacağını duyurdu.
Ayrıca, Mimarlık, Orman, Sürmene Deniz Bilimleri, Eczacılık, İktisadi ve İdari Bilimler ile Of Teknoloji fakültelerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri, Sürmene Abdullah Kanca ve Trabzon meslek yüksekokullarına 2'şer, Edebiyat Fakültesine de 1 araştırma görevlisi atanacak.
Kadrolara başvurular, 19 Mayıs'a kadar online.ktu.edu.tr internet adresinden yapılabilecek.
Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi
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