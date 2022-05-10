KTÜ Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesine 9, Fen Fakültesine 7 araştırma görevlisi alınacağını duyurdu.

Ayrıca, Mimarlık, Orman, Sürmene Deniz Bilimleri, Eczacılık, İktisadi ve İdari Bilimler ile Of Teknoloji fakültelerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri, Sürmene Abdullah Kanca ve Trabzon meslek yüksekokullarına 2'şer, Edebiyat Fakültesine de 1 araştırma görevlisi atanacak.

Kadrolara başvurular, 19 Mayıs'a kadar online.ktu.edu.tr internet adresinden yapılabilecek.