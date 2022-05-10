İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlandığını belirtti.

"538 kişiye istihdam sağlanabilecektir"

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile Eskişehir'de 2006-2021 yıllarında 14 etapta 434 proje uygulandığını, 74 milyon 979 lira hibe ödemesiyle 2 bin 150 kişiye istihdam sağlandığını aktaran Gümüş, şu bilgileri paylaştı:

"2021-2022 dönemi ilimizde kırsal ekonomik altyapı yatırımları makine ekipman alımları kapsamında 2021-2022 başvuru döneminde bir rekora imza atarak 877 başvuru aldık. İlde yapılan değerlendirmede 798 proje uygun bulundu. Sonuç olarak kırsal ekonomik altyapı yatırımları makine ekipman alımları kapsamında 501 proje Bakanlığımız tarafından uygun bulunmuştur. 281 projemiz de yedek olarak değerlendirilecektir.

Tüm yatırımcıların hibe sözleşmesini imzalayarak projelerini tamamlamaları halinde 13 milyon 613 bin 888,94 lira hibe desteği sağlanacaktır. Örtü altı tesisi projeleri ile de uygun bulunan 8 projeye 1 milyon 316 bin 303,23 lira hibe desteği daha sağlanacaktır. 2021-2022 dönemi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında ise uygun bulunan 8 proje ile 9 milyon 128 bin 404,48 lira hibe desteği sağlanacaktır. Toplamda bu dönemde 517 projeye 24 milyon 58 bin 596,65 lira hibe desteği ile 538 kişiye istihdam sağlanabilecektir."