Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 18 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 18 akademisyen alınacak. Başvurular, 28 Ekim'e kadar üniversitenin resmi internet sitesinden yapılabilecek.
Fen Fakültesine 1 profesör atanacak, Mimarlık, Mühendislik ve Tıp fakültelerinde ise 1'er doçent görevlendirilecek.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 3, Fen, Tıp ve Of Teknoloji fakültelerine 2'şer, Mimarlık ve Mühendislik fakülteleri ile Arsin, Maçka ve Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokullarına da 1'er doktor öğretim üyesi alınacak.
Kadrolara başvurular, 28 Ekim'e kadar online.ktu.edu.tr internet adresinden yapılabilecek.
Etiketler: Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
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