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Ekonomi
AA 02.05.2023 09:39

Karadeniz gazıyla sağlanacak doğal gaz desteği: 37 milyar lira

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, Karadeniz gazıyla sağlanacak doğal gaz desteğinin toplam maliyetinin tahmini 37 milyar lira olarak hesaplandığını söyledi.

Karadeniz gazıyla sağlanacak doğal gaz desteği: 37 milyar lira
[Fotograf: TRT Haber]

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıklanan doğal gaz destek paketinin detaylarının netleştiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin koordinasyonunda yürütülen hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyleyen Arslan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğal gaz bedeli alınmaması uygulamasının 24 Nisan 2023 tarihi ile 31 Mayıs 2023 tarihi arasında tahakkuk edecek geçmişe dönük 1 aylık tüketime karşılık gelen doğal gaz faturaları için geçerli olacağını ifade etti.

Arslan, haziran ayından itibaren 11 ay boyunca da aylık 25 metreküpe kadar doğal gazın ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulması uygulamasının başlatılacağını, böylece yaz aylarında pek çok abonenin doğal gaz giderinin neredeyse olmayacağını dile getirdi.

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"Desteğin maliyetinin yaklaşık 37 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz"

Hanelerin, geçmiş dönem tüketimleri göz önünde bulundurulduğunda bu destek kapsamında nisan, mayıs aylarında yaklaşık 50 ila 60 metreküp doğal gazı ücretsiz olarak kullanacağına işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"1 ay boyunca konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğal gaz bedeli alınmaması ve sonraki 11 ayda 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunulmasıyla hane başı ortalama 2 bin lira tutarındaki doğal gaz faturası ücretsiz olacak. Hanelerde yıllık doğal gaz giderinin ortalama 6 bin lira olduğu düşünüldüğünde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yıllık doğal gaz giderlerine yaklaşık yüzde 35 destek sağlanmış olacaktır. Her iki desteğin toplam maliyetinin yaklaşık 37 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz."

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"Diğer yakıtlara kıyasla doğal gaz en az 2 kat ucuz"

Arslan, 2022 yılında ısınma, pişirme ve sıcak su amaçlı doğal gaz kullanan hanelerin yaklaşık 6 bin lira fatura ödediğini, ancak ısınma amaçlı yerli kömür, sıcak su ve pişirme için LPG kullanan hanelerin ödediği faturanın 12 bin lirayı, yüksek kalorifik değere sahip ithal kömür kullanan hanelerin ödediği faturanın ise 18 bin lirayı aştığını söyledi.

Doğal gazı tercih eden hanelerin diğer yakıtlara kıyasla en az 2 kat daha ucuza ısınma, pişirme ve sıcak su ihtiyacını karşılayabildiğini vurgulayan Arslan, "Fatura desteğiyle bu oran çok daha fazla hale gelecektir" dedi.

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