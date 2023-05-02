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Ekonomi
TRT Haber 02.05.2023 08:59

Doğal gazda tarife değişmedi

Doğal gazda mayıs ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Doğal gazda tarife değişmedi
[Fotoğraf: Arşiv]

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife yayımlandı.

1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatları'nda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Ekim 2022 esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapıldı.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı Türkiye'de uygulanıyor.

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