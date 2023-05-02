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Ekonomi
AA 02.05.2023 04:55

Av yasağı tezgahlardaki balık fiyatını olumsuz etkiledi

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Akçakoca ilçesinde, denizlerde 15 Nisan'da başlayan yasak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatları yüksek seyrediyor.

Av yasağı tezgahlardaki balık fiyatını olumsuz etkiledi
[Fotograf: AA]

Akçakoca'da 8 yıldır balıkçılık yapan Vedat Kalmaz, 2-3 gün önce hamsinin bir kilogramını 100 liradan sattıklarını aktardı.

Fiyatların aşırı yükseldiğini ifade eden Kalmaz, "Hava şartları iyi olmadığı için balıkçılar çıkamadı. Günde 1-2 kasa geldiği için fiyatlar yükseldi. Şu anda kilosu 200 lira. Gün gün fiyatlar değişiyor" dedi.

Kalmaz, gelen hamsinin ise kısa sürede satıldığını sözlerine ekledi.

Tezgahlarda istavritin kilogramı 125, levreğin tanesi 75, çupranın tanesi ise 70 liradan satılıyor.

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