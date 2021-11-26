Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın evlere ulaşması için çalışmalar devam ediyor.

Uluslararası deniz altı enerji projelerine mühendislik hizmeti veren Subsea 7 şirketi, doğalgazın kullanıma sunulması için ABD'li Schlumberger şirketiyle ortak çalışma yürütecek.

"2023'ün ilk çeyreğinde evlere ulaştırmak için çalışıyoruz"

Subsea 7 şirketinin Afrika, Hazar ve Orta Doğu'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Lafaye, sözleşme gereği 2023'ün ilk çeyreğinde gazın kullanılması için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Derin deniz çalışmaları konusunda uzun bir geçmişe sahibiz. Türkiye'de yeni bir işi büyütmekten, bilgi ve uzmanlığımızı kullanarak Türk enerji sektörünün gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunmak üzere Karadeniz'deki en derin deniz projesinde çalışmaktan heyecan duyuyoruz."

Lafaye, TPAO ile varılan anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirecek donanıma ve tecrübeye sahip olduklarını ifade ederek, 50 yıldan uzun süredir piyasada olduklarını ve dünya çapında binden fazla projeyi tamamladıklarını söyledi.

"Enerji sektöründeki en genç ve en büyük uzman kurulum gemi filolarından birine sahibiz"

Halihazırda Batı Afrika, Orta Doğu, Hazar Denizi, Kuzey Denizi ve Brezilya'da çalışmalara devam ettiklerini aktaran Lafaye, "Şimdi de Karadeniz'de çalışmalarımız var. Boru döşeme, denizaltı inşaatı, dalış ve ağır kaldırmanın yanı sıra muayene, bakım ve onarım gibi yeteneklere sahip, enerji sektöründeki en genç ve en büyük uzman kurulum gemi filolarından birine sahibiz." dedi.

"Anahtar teslim' çözüm sunacağız"

Lafaye, Subsea 7 şirketinin sahada Schlumberger şirketiyle çalışacağını dile getirerek, "Filyos'ta bulunan kara üretim tesisine gaz çıkarmak ve işlemek için gereken altyapıyı tasarlayacak, mühendislik, tedarik ve inşaat çalışmalarını yapacağız. Konsorsiyum olarak gazın denizaltı rezervuarından çıkarılması ve karadaki tesise ulaşmasını sağlamak için 'anahtar teslim' çözüm sunacağız. Gaz, gönderileceği karadaki tesisten ev içi kullanıma hazır hale getirilecek." diye konuştu.

"Derin deniz çalışmaları konusunda uzun bir geçmişe sahibiz"

Şirket hisselerinin Norveç'teki Oslo borsasında işlem gördüğünü vurgulayan Lafaye, "Sözleşmeye göre, müşterimizin 2023 yılının ilk çeyreğinde gaza sahip olma beklentisini karşılamak için çalışıyoruz. Derin deniz çalışmaları konusunda uzun bir geçmişe sahibiz. Türkiye'de yeni bir işi büyütmekten, bilgi ve uzmanlığımızı kullanarak Türk enerji sektörünün gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunmak üzere Karadeniz'deki en derin deniz projesinde çalışmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TPAO'nun Karadeniz'de gerçekleştirdiği ultra derin deniz arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğalgaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

Söz konusu sahadan, doğalgaz sistemine ilk gazın 2023'te verilmesi ve plato üretime 2027'de ulaşılması planlanıyor.