Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları sert düşüş
Avrupa borsaları, güne yüzde 3'ü aşan değer kayıpları ile başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 3,3 azalışla 465,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,52 değer kaybıyla 15.357 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,42 düşüşle 7.061 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 4,41 altında 6.764 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 3,56 azalışla 26.103 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1,1277 seviyesinden işlem görüyor.
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