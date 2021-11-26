Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ, çevre dostu uygulamalarını yaygınlaştırmaya devam ediyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, şirketin elektrikli araçlarıyla posta ve kargo dağıtımında önemli bir adım attığını, daha önce İstanbul Adalar'da kullanılmaya başlanan bu araçların Ankara'da da hizmete sunulduğunu söyledi.

Gülten, lojistik sektöründe araç teknolojisine ayak uydurmak amacıyla çalıştıklarını vurgulayarak, elektrikli dağıtım araçlarını ülke geneline yaygınlaştırmak istediklerini anlattı.

"Hızları saatte 55 kilometreye kadar çıkabiliyor"

Ankara'da hizmet vermeye başlayan 5 elektrikli dağıtım aracıyla hava ve gürültü kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlandığına dikkat çeken Hakan Gülten, şöyle konuştu:

"Enerji maliyeti açısından 7 kat daha fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salınımlı araçlarla verilen hizmetimizi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yüzde 100 elektrikli motoru ve sıfır karbon salınımıyla hizmet veren, maksimum menzili 220 kilometre olan elektrikli dağıtım araçlarımız, düşük şarj maliyetiyle de dikkat çekiyor. Toplam kapasitesi iki kişi olan araçlar, 4 ila 9 saatlik sürede şarj edilebiliyor."

[Fotoğraf: AA ]

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, elektrikli dağıtım araçlarının kullanışlı tasarımı sayesinde en dar sokaklara kadar girebildiğini anlatarak, 2 farklı hız moduna sahip olan, pratik yükleme ve boşaltma işlemleri yapılabilmesine imkan sağlayan bu araçların hızının saatte 55 kilometreye kadar çıkabildiğini söyledi.

Ülke genelinde yaygınlaştırılacak

Hakan Gülten, 2030 yılına kadar araç filolarının yüzde 40'ının elektrikli olmasını planladıklarını, araç teknolojisindeki gelişime bağlı olarak bu rakamı revize edeceklerini vurguladı.

Elektrikli dağıtım araçlarını Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlatan Gülten, araçları kullanacak personele özel bir eğitim verildiğini söyledi.