TTK Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali'nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK'nin kömür satışlarında artış oldu.

[Fotoğraf: AA]

849 bin 972 ton satılabilir taş kömürü üretildi

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte 422 bin 890 ton kömür satarak 189 milyon 900 bin 510 lira gelir elde etti.

Bu dönemde TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında 849 bin 972 ton satılabilir taş kömürü üretildi.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]