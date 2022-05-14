Kapora dolandırıcılığı yeni değil ancak son dönemlerde konut fiyatlarındaki aşırı yükseliş, dolandırıcılık olaylarının da artmasına neden oldu.

Kendini emlakçı ya da mal sahibi olarak tanıtan kişiler, ucuz ev arayan vatandaşlardan kapora ve komisyon alarak kayıplara karışıyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuyu TRT Haber'e değerlendirdi.

Çok cazip bir fiyat söz konusu olduğunu dile getiren Aşa, şunları söyledi:

"Fiyat atıyorum 7-8 bin TL kiralık olan bir bölgede, 3 bin 3 bin 500’e cazip bir ilan şeklinde çıkıyor. Vatandaş tabii bunu arayınca çok sıkıştığını, acil paraya ihtiyacı olduğunu ve en az birkaç aylık peşinat aldığı takdirde bu fiyata vereceği gibi bir şekilde ikna ediyor kişileri ve havale göndermesini istiyor. Bundaki en büyük şey de şu, yani bir bakalım eve, tanışalım, görüşelim de 'ya ben İstanbul dışındayım, İstanbul dışından acil geldiğim dakika bu işi halledeceğim, sizin gibi bekleyen çok var. Parayı kim gönderirse ona evi tahsis edeceğim' gibi bir şekilde ikna ediyorlar bu vatandaşı."

Tapu ya da vekalet sormak gerekiyor

Bu tuzaklara düşmemek için dikkatli olmak şart. Bölge fiyatlarını araştırmak, ev sahibi olduğunu iddia eden kişilerden tapu ya da vekalet sormak gerekiyor.

Emlakçılardan yetki belgesi istemek de yapılması gerekenler arasında.

Aşa, "Vatandaşa şunu ikaz ediyoruz, eğer bu ilan bir emlakçı sıfatıyla çıktıysa o emlakçıyla mutlaka ofisinde gidip görüşün, sokakta buluşmayın. Sokakta buluşmayı teklif eden bir emlakçıyı hiçbir şekilde ciddiye almayın ki bunlar emlakçı değil, bunlar dolandırıcı." dedi.

Yabancı uyruklu kişiler de hedefte

Kapora dolandırıcılarının hedefinde Türkiye'den konut almak ya da kiralamak isteyen yabancı uyruklu kişiler de var.

Yabancıların daha kolay tuzağa düştüğünü ifade eden Aşa, "Fakat işin ilginç yanı, yabancıyı tuzağa düşüren kendi vatandaşı. Yani yabancılar yabancıya yapıyor bunu. Tercüman adı altında, acente veya ajans adı altında çalışan bazı yabancı firmalar var şu anda. Bunlar hem fahiş fiyat uyguluyor." diye konuştu.

Çağrı merkezi bile kuruyorlar

Kalabalık şehirlerde kapora dolandırıcılığı daha yaygın. Çünkü talep daha fazla.

Öyle ki dolandırıcılık şebekesi, emlakçı kisvesi altında, mağdur sayısını artırmak için çağrı merkezi bile kuruyor.

Kamera: Mustafa Oğuz