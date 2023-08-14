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Ekonomi
TRT Haber 14.08.2023 14:08

Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinin 2'inci toplantısına ilişkin, "Bugün kamu görevlilerinin beklentilerinin karşılanması noktasında ilk teklifi bekliyoruz" dedi.

Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
[Fotograf: AA]

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyor.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantısı öncesi yaptığı açıklamada hükümet tarafından ilk teklifin bugün gelmesini beklediklerini belirtti.

Beklentilerinin karşılanması noktasında ilk teklifi bekliyoruz"

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti;

7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde bugün önemli bir gün. Bugün 14'ü ve bugün teklifin gelmesi bekleniyor. Saat 15.00 itibarıyla masada konfederasyonlar masanın diğer bileşenleri bir araya gelmiş olacaklar. Dolayısıyla bugün kamu görevlilerinin beklentilerinin karşılanması noktasında ilk teklifi bekliyoruz.

Biz tekliflerimizi sunarken ilk yıl için 2024 yılı için üçer aylar teklifler şeklinde sunduk. Bunun ne kadar önemli olduğunu, bunun ne kadar karşılık bulduğunu 50 bin kişilik kamu görevlisiyle yaptığımız araştırmada anket sonucunda da gördük. Yüzde 90'ı bunun son derece önemli bir teklif olarak görüyor.

Memur-Sen üçer aylık zamlar istemişti

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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