Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 12.08.2025 10:21

Kamu işveren heyeti memur zammı için ilk teklifini bugün yapacak

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç işliyor. Bugün kamu işveren heyetinin memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifini vermesi bekleniyor.

Kamu işveren heyeti memur zammı için ilk teklifini bugün yapacak

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

1 Ağustos'ta başlayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde, hizmet kollarına ilişkin ön görüşmeler tamamlanırken, gözler kamu işveren heyetinin sunacağı teklife çevrildi.

Kamu işveren heyetinin ilk teklifini bugün saat 14.00'te sunması bekleniyor.

Uzlaşı olmazsa hakem heyeti devreye girecek

Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması durumunda ise devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor. Heyetin verdiği kararlar kesin olup, bu kararlara itiraz edilemiyor. Kurul, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda.

ETİKETLER
Memur
Sıradaki Haber
Altının gramı 4 bin 378 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
11:03
Sağlık Bakanlığı'ndan riskli gebelere yakın takip
11:06
Brent petrolün varili 66,54 dolardan işlem görüyor
10:35
Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi
10:34
Ticaret ve perakende satış hacmi haziranda yıllık bazda arttı
10:33
Toplam ciro endeksi haziranda arttı
Toroslar'da yayla hayatı
Toroslar'da yayla hayatı
FOTO FOKUS
ABD'de yıldırım düşme anı kamerada
ABD'de yıldırım düşme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ