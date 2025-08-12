Açık 28.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 12.08.2025 09:52

Altının gramı 4 bin 378 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 378 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 333 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 583 liradan satılıyor.

Altının gramı 4 bin 378 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 4 bin 358 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 4 bin 378 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 333 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 583 liradan satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla beraber dün yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 343 dolara gerileyen altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 345 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, ABD'deki enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasının beklendiğini ve söz konusu verinin tahminlerden sapması durumunda ise varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Ülkede enflasyonun beklentilerin altında gelmesi durumunda dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde gerileme olabileceğini ve altının alternatif maliyetinin azalabileceğini ifade eden analistler, bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

