Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının, 2020 yılına ilişkin genel yatırım ve finansman programı yayımlandı. Kamu kuruluşları, 2020 yılına ilişkin işletme bütçelerini 31 Aralık'a kadar hazırlayarak ilgili bakanlık ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Buna göre kuruluşlar, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini, ekonomik programda yer alan ilke, politikalar ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlemekte serbest olacak.

Kamu teşebbüsleri ticari kredi kullanımlarını asgari düzeyde tutacak, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanan üretimi azami düzeye çıkaracak. Ayrıca, üretilen mal ve hizmetlerin miktar ile fiyatlarını, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde belirleyecekler.

Kamu kuruluşları, 2020 yılı için kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetlerin ihale sürecini çarşamba günü itibarıyla başlatabilecek.

Kaynak: DHA