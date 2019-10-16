Ekonomi
BIST'ten açığa satış hamlesi16 Ekim 2019 Çarşamba 08:20 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 08:21
Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruya göre, BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank, Garanti Bankası , Halkbank, İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank ve Yapı Kredi paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirildi.
Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.
Kaynak: TRT Haber
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