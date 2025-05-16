Kamu işçisinin toplu sözleşme sürecinde 4. toplantı bugün

Toplantı, saat 14.00'te Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Türk-İş ve Hak-İş'in temsilcileriyle bir araya gelinecek.

Toplantıda işveren tarafının teklifini sunması bekleniyor

Daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklifi masaya yatırılacak. Buna göre kamuda en düşük günlük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep ediliyor.Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer alıyor.

Görüşmede işveren tarafının teklifini sunması bekleniyor. Bir sonraki toplantının tarihi de bu toplantıda netleşecek.

