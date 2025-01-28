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Ekonomi
AA 28.01.2025 06:05

Kahve fiyatında tarihi zirve

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'ya ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamaları sonrası kahvenin libre fiyatı, 3,55 dolarla tarihi zirveyi gördü.

Kahve fiyatında tarihi zirve

Kahve fiyatları, rekor tazelemeye devam ediyor. Daha önce dünyanın en büyük arabica üreticisi Brezilya ve robusta çekirdeğinin ana üreticisi Vietnam'daki sıkılaşan arz görünümünün etkisiyle sert yükselen kahve fiyatları, Başkan Trump'ın açıklamaları ile yükselişine devam ediyor.

Trump'ın Kolombiya'ya ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamaları sonrasında ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te kahvenin libre fiyatı 3,55 dolarla tarihi zirveyi gördü. Daha sonra 3,50 dolar seviyelerinde dengelenen kahvenin libre fiyatı, aralık ayının sonuna göre yüzde 9'un üzerinde artış kaydetti.

Analistler, Kolombiya'nın, kahve üretiminde önde gelen ülkeler arasında bulunduğunu belirterek, Trump'ın en son açıklamalarından sonra meydana gelen arz endişeleriyle kahve fiyatlarında rekor seviyelerin test edildiğini vurguladı.

Brezilya ve Vietnam'da havanın kurak olması nedeniyle üretime yönelik endişeler hali hazırda kahve fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

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Tarım Üretimi Donald Trump Kolombiya
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