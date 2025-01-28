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Ekonomi
AA 28.01.2025 06:03

YEKA-GES yarışmalarına yoğun ilgi

Güneş enerjisine dayalı farklı şehirdeki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına 67 şirketten 146 başvuru yapıldı.

YEKA-GES yarışmalarına yoğun ilgi
[Fotograf: AA]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi santralleri için alınan YEKA başvurularına yatırımcılar rekor ilgi gösterdi.

YEKA GES-2024'te Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da bulunan toplam 800 megavatlık kapasite, yapılacak yarışma sonucunda yatırımcılara tahsis edilecek.

Bir gün içinde tamamlanan başvuru sürecine yatırımcılar büyük ilgi gösterirken, 6 farklı şehirdeki 6 YEKA alanı için 67 şirketten 146 başvuru yapıldı. Yarışma tarihi bakanlık tarafından ilan edilecek.

"Hedefimiz her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni geliştirilen ihale yöntemini ilk kez uygulamaya aldıklarını belirterek. "YEKA RES-2024'ün ardından YEKA GES-2024 yarışmaları da yatırımcılarımızdan büyük bir ilgi gördü. Gösterilen ilgi bizleri memnun etti. Yarışmaları tamamlayıp santrallerimizi en hızlı şekilde devreye almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgardaki potansiyelini harekete geçirmek yeni bir YEKA modeli geliştirdiklerini belirterek, "2035 yılına kadar her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapacağız. Hedef 2035’te yenilenebilir kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmak." ifadelerini kullandı.

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Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar
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