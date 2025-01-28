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Ekonomi
AA 28.01.2025 06:00

Gaziantep ihracatta 6. sıradaki yerini korudu

Gaziantep, 2022'den bu yana en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında 6. sıradaki yerini korudu.

Gaziantep ihracatta 6. sıradaki yerini korudu
[Fotograf: AA]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından uygulanan yeni bir metodoloji ile illerin ihracat sıralamasında farklılık oluştuğunu kaydederek, "İki farklı kurum tarafından farklı metotlarla hazırlanan verileri karşılaştırmak istatistiki anlamda yanlış sonuçlara ulaşılmasına neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

Geçmiş yıllarda açıklanan veri metodolojisine göre, Gaziantep'in ihracatının 2024 yılında yüzde 0,5 azalışla 9 milyar 990 milyon 519 bin dolar düzeyinde gerçekleştiğini ve bu verilerle Gaziantep'in 2024'te de en çok ihracat yapan 6. şehir olduğunu vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"İçsel ve dışsal faktörler dolayısıyla ihracatımızda tüm dünyada olduğu gibi bir miktar yavaşlama gözlemlense de ihracatımızın en kısa sürede yeniden artışa geçmesi için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli kamuoyunun ihracat alanında doğru bilgilere ulaşma konusunda Ticaret Bakanlığına, TİM'e ve kurumumuza başvurması önemle rica olunur."

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