Kadın girişimciliği desteklenecek ve istihdamda daha fazla kalmaları sağlanacak.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı.

Hibe desteği işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçemeyecek

Proje kapsamında kadın işverenlere ilave kadın istihdamı sağlaması şartıyla hibe desteği sağlanacak. Destek, işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçemeyecek. Destek tutarı en fazla 320 euro olacak.

Proje Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse ediliyor. SGK tarafından yürütülen projenin bütçesi, yaklaşık 29 milyon 500 bin euro.

25 milyon avroluk kısmını Avrupa Birliği karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "25 milyon avroluk kısmını AB karşılayacak. Diğer 4,5 milyon avroluk kısmı ulusal bütçeden karşılanacak. Önemli olan bu projenin devamlı olması. Çalışan ve işverenlerin devamlı olarak iş hayatının içinde olmalarının sağlanmasıdır" dedi.

Proje İstanbul, Ankara, Aydın, Samsun, Denizli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde uygulanıyor.

Hedef 4 bin çalışan kadına ulaşmak

İstanbul'da bin, Ankara'da 900, Samsun'da 500 işverene hibe desteği sağlanacak.

Diğer illerde ise 400'er kadın işveren destek alacak.

Proje kadınları haksız rekabete karşı korumayı hedefliyor. Türkiye'nin kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarılması da hedefler arasında.