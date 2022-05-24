Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO), Avrupa Birliği FRIT Mali Yardım Fonu kapsamında fonlanacak ve Dünya Bankası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Proje, 2025 yılına kadar Çukurova, Doğu Akdeniz, İpekyolu, Karacadağ ve Dicle kalkınma ajanslarının yerel ortaklığında, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde uygulanacak. 39,5 milyon euro toplam bütçeli proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma ajansları ve belediyeler tarafından uygulanacak.

Yüzde 70’i kadın

Proje ile kadınlara ve gençlere dönük sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetleri finanse edecek. SEECO Projesi çalışmalarını yüzde 70 kadın, yüzde 30 genç ile birlikte yürütecek. Proje kapsamında 3 bileşen altında sosyal girişimleri ve girişimcileri destekleyecek çeşitli faaliyetler yürütülecek.

Eğitim, destek ve analiz

Bu çerçevede kadınlar ve gençler için sosyal girişimcilik eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerde iş kurma becerileri ve iş planı hazırlama becerileri geliştirilecek. Mentörlük desteği verilecek. Yeni sosyal girişimlere 10 bin avro, mevcut sosyal girişimler de 25 bin avroya kadar desteklenecek. Sosyal girişimcilerin ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin araştırılacak, Pazar analizleri yapılacak.

Atıl tesisler ayağa kalkacak

Sosyal Girişimcilik ve Geçim Kaynağı Tesisleri başlığı altında atıl tesisler yenilenerek 11 ilde en az 7 bin kişinin faydalanabileceği 70 tesis ayağa kaldırılacak. Bu tesisler arasında anaokulları ve çocuk bakım tesisleri, atölyeler ve işlikler, pazar ve satış alanları yer alacak. Bu tesislerde sosyal girişimlerin doğması ve gelişmesi için gerekli çalışmalar yürütülecek.

Kapasite geliştirilecek

Bunun yanı sıra sosyal girişimcilik alanında kapasite geliştirme hedefine yönelik olarak çok sayıda organizasyon, toplantı, seminer, panel düzenlenerek farkındalık oluşturulması sağ

Girişim kültürünü katkı

Sosyal girişimcilikte bir seferberlik niteliği taşıyan proje, bölgenin girişimcilik kültürüne yeni bir boyut kazandıracak. Mardin Büyük Otel’deki toplantı 14:00’te Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi NikolausMeyer-Landrut ile Dünya Bankası Türkiye Direktörü AugusteTanoKouame’nin açılış konuşmalarıyla başlayacak. Toplantının ardından düzenlenecek Sosyal Girişimcilikte Başarı Hikayeleri paneli, hibrit formatta gerçekleştirilecek. Panel katılımcılarından bazıları çevrimiçi olarak etkinliğe iştirak edecek.