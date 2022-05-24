ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR'un Artvin ve Rize'den sonra Trabzon ve Giresun'da da alımlara başladığını, yaş çayın beklenen olgunluğa ulaştığını belirtti. Sezonun üreticiler açısından verimli geçeceğini vurgulayan Alim, şöyle devam etti:

"Verimli bir sürecin ardından çay hasat olgunluğuna ulaştı. Üreticilerimiz taze taze hasadı yaparak alım yerlerimize teslim edebilirler. Biz de sağlıklı, kaliteli çay üreterek dünyaya üzerinde pestisit (kimyasal ilaç) kalıntısı bulunmayan çayımızı sunmuş oluruz. Bu vesile ile çay sezonu özelde bölgemize, genelde ülkemize hayırlı olsun."

Alim, günlük yaş çay işleme kapasitesi olan 9 bin tonun üzerine çıkana kadar kontenjan uygulaması yapılmayacağını da söyledi.